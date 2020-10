Inter-Parma, Conte alla vigilia: “Perisic in attacco? Ho la mia idea. Lukaku e Sanchez…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Inter-Parma.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Inter Antonio Conte, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 18 a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, alle condizioni di Romelu Lukaku, alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro."Il Parma ha una propria fisionomia, le squadre di Liverani giocano a calcio. Inevitabilmente c'è una strategia dietro ad ogni match, per noi e per loro. Nessuno ha commentato gli episodi arbitrali non favorevoli all'Inter? Penso sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Antoniovenuto in conferenza stampadella sfida in programma alle ore 18 a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, alle condizioni di Romelu, alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro."Ilha una propria fisionomia, le squadre di Liverani giocano a calcio. Inevitabilmente c'è una strategia dietro ad ogni match, per noi e per loro. Nessuno ha commentato gli episodi arbitrali non favorevoli all'? Penso sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi ...

