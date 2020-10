Il TAR del Lazio dà ragione a Parsec 6: il Centro Commerciale Maximo può aprire (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il TAR del Lazio dà ragione a Parsec 6 in merito all'istanza presentata dalla società proprietaria del Centro Commerciale Maximo nel quartiere Laurentino di Roma contro il Comune di Roma che, con una ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il TAR deldà6 in merito all'istanza presentata dalla società proprietaria delnel quartiere Laurentino di Roma contro il Comune di Roma che, con una ...

borghi_claudio : @marco_evolution Quanta ignoranza. I dpcm si impugnano di fronte al tar non dai presidenti di regione e possono ess… - iunocu : “Le caratteristiche dell’ #attoamministrativoimplicito” – TAR Campania – Napoli – sez. VIII – sentenza del 30 ottob… - g_boggero : Lo scopo è legittimo, lo strumento idoneo. Probabilmente è anche necessario e proporzionato, ma un tale giudizio è… - elipez58 : RT @corsainsalita: Il paesaggio non può essere devastato da pale eoliche, la storica sentenza del TAR della Sardegna - CarloRienzi : RT @Codacons: A #Taranto il vento, sollevando polveri nocive, fa chiudere le scuole più del #COVID19: e in città si continua - come sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : TAR del Stop alla discussione delle cause nelle aule del Tar, da novembre udienze da remoto Leccenews24 Manutenzione strade, il Tar dà ragione al Comune di Latina. Ranieri: “Ora apriamo i cantieri”

LATINA -Con sentenza n. 218 del 29 ottobre 2020 il TAR Sezione di Latina ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato contro il Comune di Latina, Servizio Decoro, UOC Strade e Manutenzioni ...

News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 18.00

Con decreto cautelare monocratico il Tar ha infatti respinto l’istanza cautelare degli stessi centri commerciali, fissando per l’11 novembre la trattazione collegiale del ricorso. Risolto il giallo ...

LATINA -Con sentenza n. 218 del 29 ottobre 2020 il TAR Sezione di Latina ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato contro il Comune di Latina, Servizio Decoro, UOC Strade e Manutenzioni ...Con decreto cautelare monocratico il Tar ha infatti respinto l’istanza cautelare degli stessi centri commerciali, fissando per l’11 novembre la trattazione collegiale del ricorso. Risolto il giallo ...