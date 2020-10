Firenze, manifestazione in Centro: due fermati e lancio di lacrimogeni (Di sabato 31 ottobre 2020) Momenti di forte tensione, questa sera, a Firenze. Sono almeno due i fermati, ma potrebbero essere di più, tra i partecipanti alla manifestazione non autorizzata a Firenze. I manifestanti... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 31 ottobre 2020) Momenti di forte tensione, questa sera, a. Sono almeno due i, ma potrebbero essere di più, tra i partecipanti allanon autorizzata a. I manifestanti...

repubblica : Firenze, si blindano i negozi: da Gucci a Prada alla Rinascente in vista della manifestazione di stasera - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - SkyTG24 : Firenze, corteo non autorizzata contro il Dpcm. Cariche della polizia - Flavr7 : RT @iltirreno: Firenze, cariche della polizia alla manifestazione non autorizzata in centro - mittdolcino : E' guerra urbana a Firenze al coro 'abbiamo fame' E' iniziata, è andata, ci siamo... seguite la diretta su lastampa -