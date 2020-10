Dal sonno alla morte: infermiere uccide lo zio malato terminale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha somministrato allo zio malato terminale, una dose talmente alta di sedativi da ucciderlo: sembra lo abbia fatto di proposito. E’ stato trovato a casa dove ora si trova agli arresti domiciliari. Sembra volesse scappare ma ha desistito, oppure la Polizia, che lo seguiva con il Gps, lo ha trovato prima. Una vicenda ancora tinta di giallo anche se le dinamiche farebbero pensare ad un omicidio per pietà. Lo zio di 87 anni era malato terminale, viveva solo perché sottoposto a ventilazione polmonare meccanica. E gli somministravano sedativi per farlo dormire. Il nipote, che è infermiere, ha alterato quelle dosi di sonnifero, le ha aumentate, fino a fare morire l’anziano parente. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se dietro al ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha somministrato allo zio, una dose talmente alta di sedativi darlo: sembra lo abbia fatto di proposito. E’ stato trovato a casa dove ora si trova agli arresti domiciliari. Sembra volesse scappare ma ha desistito, oppure la Polizia, che lo seguiva con il Gps, lo ha trovato prima. Una vicenda ancora tinta di giallo anche se le dinamiche farebbero pensare ad un omicidio per pietà. Lo zio di 87 anni era, viveva solo perché sottoposto a ventilazione polmonare meccanica. E gli somministravano sedativi per farlo dormire. Il nipote, che è, ha alterato quelle dosi di sonnifero, le ha aumentate, fino a fare morire l’anziano parente. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se dietro al ...

