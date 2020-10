"Coronavirus dal laboratorio di Wuhan". Del Debbio, quel dubbio atroce riesplode in diretta (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Cina ancora sotto accusa. Il dubbio atroce sul Coronavirus nato in laboratorio a Wuhan riesplode in diretta a Dritto e Rovescio, il programma condotto dal Paolo Del Debbio. "A un certo punto sono andato a rivedere questa cosa qui" dichiara il conduttore. "Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il virus è nato sì o no in laboratorio? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e qualche dubbio così viene" si interroga Del Debbio. La Cina ha mentito sull'origine del virus? Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/U2X77bfkKe — ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Cina ancora sotto accusa. Ilsulnato inina Dritto e Rovescio, il programma condotto dal Paolo Del. "A un certo punto sono andato a rivedere questa cosa qui" dichiara il conduttore. "Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il virus è nato sì o no in? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e qualchecosì viene" si interroga Del. La Cina ha mentito sull'origine del virus? Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/U2X77bfkKe — ...

