Castrovilli: “La squadra è con Iachini. Rinnovo fino al 2025? Mi piacerebbe” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gaetano Castrovilli, ormai sempre più punto fermo della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo momento, del Rinnovo e di tante altre situazioni inerenti la Fiorentina. Queste le sue parole: “Iachini? La squadra è con lui. Ci sta aiutando a crescere, gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta e tutti con lui. A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l’opportunità di un Rinnovo fino al 2025 ne sarei sicuramente felice”. Su Chiesa: “Ognuno fa le proprie scelte, io non posso giudicare le scelte professionali di un altro calciatore. Federico ha deciso così, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gaetano, ormai sempre più punto fermo della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo momento, dele di tante altre situazioni inerenti la Fiorentina. Queste le sue parole: “? Laè con lui. Ci sta aiutando a crescere, gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta e tutti con lui. A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l’opportunità di unalne sarei sicuramente felice”. Su Chiesa: “Ognuno fa le proprie scelte, io non posso giudicare le scelte professionali di un altro calciatore. Federico ha deciso così, ...

Kickest_it : ?? | Gaetano Castrovilli Serie A 19-20 ???? ?? Tiri Tentati p90 - 0.37 ?? Dribbling Tentati p90 - 4.39 Serie A 20-2… - Fantacalcio : Fiorentina, Castrovilli vede viola: le parole su Iachini, Chiesa e la Nazionale - LAROMA24 : Fiorentina, Castrovilli: 'Roma forte completa e micidiale in fase offensiva' #AsRoma - romanewseu : #Fiorentina, #Castrovilli: 'La Roma è una squadra molto forte e completa, in fase offensiva sono micidiali' #ASRoma… - sportli26181512 : A tutto Castrovilli: 'Io, il 10, l'azzurro e il sogno europeo. Ma abbiate fiducia in Iachini': A tutto Castrovilli:… -

Ultime Notizie dalla rete : Castrovilli “La Fiorentina ok all'esordio, Castrovilli stende il Toro Affaritaliani.it