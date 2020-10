Bari, frontale fra 2 auto: muore giovane papà, un ferito grave (Di venerdì 30 ottobre 2020) Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Bari: due auto si sono scontrate frontalmente in via Napoli, e un 35enne, padre di due figli, è morto. Ferita un'altra persona. Una delle due auto si è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Incidente mortale nella tarda serata di ieri a: duesi sono scontrate frontalmente in via Napoli, e un 35enne, padre di due figli, &e; morto. Ferita un'altra persona. Una delle duesi &e; ...

MaRiLiSa_AcC : RT @baritoday: Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne - BariLive : Bari: Incidente frontale fra 2 auto in centro: muore 35enne, un ferito grave - grandolfo1980 : Attivo il wifi... Mi arriva il messaggio Beppe... È MORTO ONOFRIO (un mio collega di reparto) 35 anni padre di due… - LaGazzettaWeb : Bari, frontale fra 2 auto: muore giovane papà, un ferito grave - baritoday : Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne -