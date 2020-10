Baracche e cumuli di spazzatura | l' ex caserma militare in mano ai rom

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Costanza Tosi Firenze, zona Coverciano. Siamo riusciti ad entrare nello stabile dove era situata un ex. Ora, gruppi di rom, hanno occupato l'edificio, costruendo un vero e proprio accampamento abusivo Letti accatastati, vestiti sporchi abbandonati ovunque, cibo rovesciato a terra. E poi ancora, un deposito di fili elettrici pronti per i roghi tossici. "Lavoriamo, andiamo a prendere i fili di rame e alluminio nei cassonetti, per poi rivenderli e fare soldi", ci dice il padre di una delle famiglie rom che vivono all'interno del campo abusivo, allestito, ormai da anni, nello stabile di un exa Coverciano, Firenze. fotonocrop 1899922 Un enorme cancello arrugginito segna l'ingresso del palazzo di proprietà del Ministero della Difesa, affidato al Ministero degli Interni. ...