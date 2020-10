Aeroporti | Charles de Gaulle fa lo sgambetto a Heathrow

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mentre ci si continua a chiedere quando tornerà la normalità tra i cieli – con il settore aereo in grandissimo affanno in scia a limitazioni e restrizioni che si sono rese necessarie in questi mesi per tentare di contenere la diffusione della pandemia – cambia la classifica deglieuropei in base al traffico. In un contesto di sofferenza generale, dove comunque non c’è da esultare,de(CDG), aeroporto principale di Parigi, strappa il primato a Londra, da anni lo scalo più congestionato d’Europa. Nei primi nove mesi di quest’anno, lo scalo di Roissy ha avuto quasi 300mila passeggeri in più di quello londinese 19,274 milioni contro 18,975 milioni. Nella graduatoria dei maggiori scali avanzano anche gli ...