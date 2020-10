A Roma un 41enne ha distrutto 50 auto con una spranga

senborgonzoni : ?? Roma, danneggia con una spranga 56 auto: arrestato un 41enne egiziano - danyeffe83 : RT @senborgonzoni: ?? Roma, danneggia con una spranga 56 auto: arrestato un 41enne egiziano - vicevongola : RT @senborgonzoni: ?? Roma, danneggia con una spranga 56 auto: arrestato un 41enne egiziano - senborgonzoni : ?? Roma, danneggia con una spranga 56 auto: arrestato un 41enne egiziano - xblunotte : RT @RTaverBella: E diciamolo , da noi gli extracomunitari si sfogano ... dobbiamo capirli , al loro paese li mettevano in galera .. .......… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 41enne

ROMA (ITALPRESS) – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al volante dell’Alfa Romeo Racing Orlen anche nel Mondiale di Formula 1 del 2021. Lo ha annunciato il team nel giorno in cui comincia il weekend ...Il finlandese e l'italiano ancora insieme per la terza stagione consecutiva ROMA (ITALPRESS ... Gp Emilia Romagna sulla pista di Imola. Il 41enne finlandese e il 26enne italiano in coppia ...