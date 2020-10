Vaticano, “indagato l’ex cardinale Angelo Becciu”. Per la procura generale di Milano Cecilia Marogna deve restare in carcere (Di giovedì 29 ottobre 2020) I legali ribadiscono che nessuna comunicazione dall’autorità giudiziaria è arrivata, ma l’Espresso ieri e Repubblica oggi scrivono che l’ex cardinale Angelo Becciu è indagato nel filone di inchiesta che ha portato all’arresto di Cecilia Marogna, la39enne manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato. Alla donna, originaria di Cagliari e titolare di una società di missioni umanitarie con sede in Slovenia, sono arrivati 500mila euro dalla Segreteria di Stato. Ufficialmente il denaro elargito per sostenere missioni umanitarie in Africa e in Asia. Ma i soldi, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, sono stati usati per rinnovare il guardaroba e l’arredamento di casa: borse, scarpe, accessori lussuosi, tra i quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) I legali ribadiscono che nessuna comunicazione dall’autorità giudiziaria è arrivata, ma l’Espresso ieri e Repubblica oggi scrivono che l’exBecciu è indagato nel filone di inchiesta che ha portato all’arresto di, la39enne manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato. Alla donna, originaria di Cagliari e titolare di una società di missioni umanitarie con sede in Slovenia, sono arrivati 500mila euro dalla Segreteria di Stato. Ufficialmente il denaro elargito per sostenere missioni umanitarie in Africa e in Asia. Ma i soldi, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, sono stati usati per rinnovare il guardaroba e l’arredamento di casa: borse, scarpe, accessori lussuosi, tra i quali ...

