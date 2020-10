Tamponi, positivo il 17.5%. Sintomatici, balzo da 1.27% a 7.8% (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 17.735 Tamponi effettuati – comprensivi dello screening nella zona rossa di Arzano -, sono risultati 3.103 positivi, ossia il 17.5% (ieri e nei giorni precedenti erano stati: 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 14.632 persone sottoposte ieri a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.103 ‘positivi’, 242 sono Sintomatici (ossia il 7.8%; ieri e nei giorni precedenti erano l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i Tamponi giornalieri effettuati, i 242 positivi Sintomatici rappresentano l’1.36 (ieri e nei giorni ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 17.735effettuati – comprensivi dello screening nella zona rossa di Arzano -, sono risultati 3.103 positivi, ossia il 17.5% (ieri e nei giorni precedenti erano stati: 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 14.632 persone sottoposte ieri a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.103 ‘positivi’, 242 sono(ossia il 7.8%; ieri e nei giorni precedenti erano l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 242 positivirappresentano l’1.36 (ieri e nei giorni ...

borghi_claudio : @SaracomemeSara Ma è ovvio... Figurati se Salvini vuole obbligare chicchessia a fare qualcosa. C'è una richiesta as… - KZeneise : ...un babbo... Paolo Brosio entra al GfVip e fa arrabbiare tutti. 'Tamponi e morti, cosa non torna', bufera sul neg… - ChicoCayetano : RT @worldernest: @maxdantoni Io non ho capito una cosa dei dati covid Prendiamo il casi di CR7 È stato positivo per circa 20 giorni In ques… - worldernest : @maxdantoni Io non ho capito una cosa dei dati covid Prendiamo il casi di CR7 È stato positivo per circa 20 giorni… - RediStefano : RT @rekotc: Aggiungo: dove cazzo mai s'è visto che il 'tampone positivo' diventa sinonimo di malato? E i milioni di 'italiani a letto con l… -