Scuole, Azzolina a Emiliano: "Con chiusura non si risolve il problema" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, il governatore della Puglia Michele Emiliano ha chiuso tutte le Scuole. È arrivata la risposta della ministra Azzolina L'emergenza Covid-19 preoccupa seriamente l'Italia, e tra i temi maggiormente discussi c'è quello relativo alle Scuole. A seguito dell'innalzamento dei numeri impressionante delle ultime settimane, nella giornata di ieri il governatore della Puglia … L'articolo Scuole, Azzolina a Emiliano: "Con chiusura non si risolve il problema" proviene da Inews.it.

