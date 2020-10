Sassuolo, V. Squinzi: «Siamo orgogliosi e non ci poniamo limiti» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Veronica Squinzi ha parlato del progetto in evoluzione del Sassuolo Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto neroverde che tanto bene sta facendo in Serie A. PROGETTO – «Io e mio fratello Siamo molto orgogliosi. È la dimostrazione che la determinazione e l’impegno costante portano grandi risultati. Abbiamo sempre il desiderio di raggiungere una meta e poi andare ancora più avanti: è la filosofia della nostra famiglia, del gruppo Mapei e naturalmente anche del Sassuolo calcio. Dietro a ogni cosa che facciamo c’è un obiettivo di crescita». NESSUN LIMITE – «Vedere Berardi, Locatelli e Caputo in maglia azzurra è stato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Veronicaha parlato del progetto in evoluzione delVeronica, vicepresidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto neroverde che tanto bene sta facendo in Serie A. PROGETTO – «Io e mio fratellomolto. È la dimostrazione che la determinazione e l’impegno costante portano grandi risultati. Abbiamo sempre il desiderio di raggiungere una meta e poi andare ancora più avanti: è la filosofia della nostra famiglia, del gruppo Mapei e naturalmente anche delcalcio. Dietro a ogni cosa che facciamo c’è un obiettivo di crescita». NESSUN LIMITE – «Vedere Berardi, Locatelli e Caputo in maglia azzurra è stato ...

Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto neroverde che tanto bene sta facendo in Serie A. PROGETTO – «Io e mio fratello siamo ...

La vicepresidente: “Un anno fa sono morti papà e mamma, ma io e mio fratello Marco non ci siamo mai posti il dubbio se continuare. Vogliamo crescere i futuri campioni del calcio italiano” ...

La vicepresidente: "Un anno fa sono morti papà e mamma, ma io e mio fratello Marco non ci siamo mai posti il dubbio se continuare. Vogliamo crescere i futuri campioni del calcio italiano"