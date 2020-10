Roma CSKA Sofia 0-0 LIVE: bene Pau Lopez su Sankharé, Antov grazia la Roma (Di giovedì 29 ottobre 2020) 21Allo stadio Olimpico, la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21 tra Roma e CSKA Sofia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Roma e CSKA Sofia si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma CSKA Sofia 0-0 MOVIOLA 51′ Doppia occasione CSKA – Colpo di testa di Sankharé, buona risposta di Pau Lopez, la palla resta lì e Antov grazia la Roma spedendo alle stelle. 49′ Occasione Mayoral ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) 21Allo stadio Olimpico, la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Olimpicosi affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 51′ Doppia occasione– Colpo di testa di Sankharé, buona risposta di Pau, la palla resta lì elaspedendo alle stelle. 49′ Occasione Mayoral ...

ZonaGiallorossa : ?? 56' | Roma 0-0 CSKA Sofia CAMBIO ROMA! Entra Juan Jesus per Smalling #ZonaGiallorossa #RomaCSKASofia #AsRoma #EuropaLeague - LudfiWicaksono : RT @FBSkill: Arsenal vs Dundalk - Vaskoss4 : Roma-CSKA Sofia (0-0) 51' : over1,5 @ 1,88 10un - corgiallorosso : LIVE Roma-Cska Sofia 0-0 – 49' Mayoral spreca di testa - natty_magna : RT @FBSkill: Arsenal vs Dundalk -