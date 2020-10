Pioli: “E’ stata una buona prestazione, ho la fortuna di avere tanti titolari” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il 3-0 rifilato allo Sparta Praga, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le parole: “Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, cioè controllare la gara e capire il loro atteggiamento. Nel complesso è stata una buona prestazione. Sono soddisfatto di tutta la squadra, nessuno per me è un’alternativa ad altri, ho la fortuna allenare tanti titolari. Più andiamo avanti e più saranno difficili per me le scelte: ma va benissimo così, vuol dire che il nostro percorso è in crescita. Giocare così spesso brucia energie mentali e fisiche, si deve sempre essere al massimo, questo è decisamente importante. Adesso abbiamo poco tempo per recuperare, ci aspettare gara dura ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il 3-0 rifilato allo Sparta Praga, il tecnico del Milan Stefanoha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le parole: “Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, cioè controllare la gara e capire il loro atteggiamento. Nel complesso èuna. Sono soddisfatto di tutta la squadra, nessuno per me è un’alternativa ad altri, ho laallenaretitolari. Più andiamo avanti e più saranno difficili per me le scelte: ma va benissimo così, vuol dire che il nostro percorso è in crescita. Giocare così spesso brucia energie mentali e fisiche, si deve sempre essere al massimo, questo è decisamente importante. Adesso abbiamo poco tempo per recuperare, ci aspettare gara dura ...

