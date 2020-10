L’unica soluzione é tenere aperti in sicurezza (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Lorenza Morello, presidente nazionale APM. Sono bastate poche ore dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM per scatenare una serie di chiamate, email e sms da parte d’imprenditori che, al limite della disperazione, si sono rivolti alla sottoscritta per avere un consiglio o anche, solo, un po’ di conforto. Questi appelli, uniti alle immagini di Napoli, mi hanno fatto intravedere l’unica via d’uscita possibile da quella che può essere ben più di una crisi, ma una catastrofe epocale senza precedenti. E la soluzione è una resistenza pacifica da parte di chi ha adottato, investendo le proprie economie -e pressoché senza aiuto da parte dello Stato-, tutte le misure richieste (ivi comprese quelle insensate) per potersi permettere di lavorare in sicurezza. È profondamente ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Lorenza Morello, presidente nazionale APM. Sono bastate poche ore dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM per scatenare una serie di chiamate, email e sms da parte d’imprenditori che, al limite della disperazione, si sono rivolti alla sottoscritta per avere un consiglio o anche, solo, un po’ di conforto. Questi appelli, uniti alle immagini di Napoli, mi hanno fatto intravedere l’unica via d’uscita possibile da quella che può essere ben più di una crisi, ma una catastrofe epocale senza precedenti. E laè una resistenza pacifica da parte di chi ha adottato, investendo le proprie economie -e pressoché senza aiuto da parte dello Stato-, tutte le misure richieste (ivi comprese quelle insensate) per potersi permettere di lavorare in. È profondamente ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’epidemiologo Blachier: ‘L’esplosione del virus è legata al calo delle temperature. Lockdown totale u… - juventusfc : ?? @Pirlo_official : «La difesa sarà a 4; è l'unica soluzione attuabile in questo momento; a centrocampo sarà sfida… - twbyau : @dylhasmyheart beh, l’unica soluzione qui è prima un piede, poi l’altro e oplà - SuperKiaviK : fortunato perché qualche 30/40enne in salute ci ha lasciato la pelle. Per ora, e fino ad eventuale vaccino, e per e… - silvalisa53 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’epidemiologo Blachier: ‘L’esplosione del virus è legata al calo delle temperature. Lockdown totale unic… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unica soluzione Cisco accelera l'adozione sicura del cloud grazie a una nuova piattaforma Edge WAN Fortune Italia