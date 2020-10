Infortunio Santander: l’attaccante sarà operato, out 4 mesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Infortunio Santander: tegola per Mihajlovic e il Bologna, l’attaccante sarà operato martedì e dovrà rimanere fermo 4 mesi Tegola per il Bologna. Come riporta il sito ufficiale del club rossoblù, Federico Santander dovrà operarsi al ginocchio e rimarrà indisponibile per 4 mesi. «Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020): tegola per Mihajlovic e il Bologna, l’attaccante saràmartedì e dovrà rimanere fermo 4Tegola per il Bologna. Come riporta il sito ufficiale del club rossoblù, Federicodovrà operarsi al ginocchio e rimarrà indisponibile per 4. «Nella giornata di martedì Federicosarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4». Leggi su Calcionews24.com

