Guai Inter, si ferma Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guai Inter, si ferma Lukaku che oggi è mezza squadra. Il club annuncia: Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”. Lukaku salterà Inter-Parma in programma sabato e con ogni probabilità anche Real Madrid-Inter della prossima settimana. I nerazzurri sperano di recuperarlo per Atalanta-Inter ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020), siche oggi è mezza squadra. Il club annuncia: Romelusi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato undella coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”.salterà-Parma in programma sabato e con ogni probabilità anche Real Madrid-della prossima settimana. I nerazzurri sperano di recuperarlo per Atalanta-...

napolista : Guai Inter, si ferma Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori Si è infortunato in Champions. Salterà la sfida… - micos56 : Leggete con che lucidità sul sito - sportli26181512 : #Inter, cercasi Lautaro disperatamente: Il clamoroso errore in Ucraina contro lo Shakhar conferma il momento di cri… - LucianoDavite : @__mat_01 Possibile che nessuno abbia ancora assunto sabatini come direttore sportivo? venisse all'inter scambiereb… - UmbertoBiella : RT @mina_paolojuve: @AvvBiancoNero @FBiasin No che c'entra quando era alla Juve faceva acquisti sbagliati ora che e nell'inter non sbaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai Inter Guai Inter, si ferma Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori IlNapolista Inter nei guai, si ferma Romelu Lukaku per infortunio

Brutte notizie per l’Inter, si ferma il bomber dei nerazzurri Lukaku per infortunio. Questo il comunicato dell’Inter: “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...

Serie A, 6ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero

Gli infortunati dell'Inter SKRINIAR: Lo slovacco risultato positivo al coronavirus ... CANDREVA: il centrocampista in forte dubbio per il derby contro il Genoa a causa di un guaio muscolare. Le ...

Brutte notizie per l’Inter, si ferma il bomber dei nerazzurri Lukaku per infortunio. Questo il comunicato dell’Inter: “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...Gli infortunati dell'Inter SKRINIAR: Lo slovacco risultato positivo al coronavirus ... CANDREVA: il centrocampista in forte dubbio per il derby contro il Genoa a causa di un guaio muscolare. Le ...