Godzilla | debutta il mensile a fumetti con SaldaPress

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildiinvade edicole e fumetterie: da oggi 29 ottobreil nuovo periodicodedicato al Re dei Mostri! Dopo lo straordinario successo di- La guerra dei 50 anni di James Stokoe, che ha fatto risalire la temperatura a tutti i fan del più famoso kaiju in circolazione,ha deciso di rilanciar con un'uscitadedicata a, interamente a. Oggi 29 ottobreinfatti in edicola e in fumetteria un nuovo, interamente dedicato alle storie aidi, una novità che ha giù suscitato grandissimo entusiasmo tra i fan. Si parte con Giganti & Gangster, una ...