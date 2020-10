Donne aggredite in strada senza motivo: disposta sorveglianza speciale per 23enne (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Non potrà più aggredire Donne in strada senza motivo il 23enne milanese che in estate ha terrorizzato la zona dei Navigli. Il tribunale di Milano ha infatti disposto per il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Non potrà più aggredireinilmilanese che in estate ha terrorizzato la zona dei Navigli. Il tribunale di Milano ha infatti disposto per il ...

Yogaolic : #Milano, donne a caso aggredite in strada: sorveglianza speciale per il picchiatore seriale - AttanasioScrive : È ridicolo sentire, ancora oggi nel 2020, di ragazze e donne che vengono aggredite o discriminate perché lesbiche.… - LukeYellow46 : @GioChirilly I carabinieri hanno detto che non si poteva fare nulla a donne minacciate e aggredite da ex mariti che… - SammyLovely_ : @Microburst0 @Stefanialove_of Se mi richiedi una risposta seria ti dico, non si parla di nessuna riserva indiana o… - VendraLuca : @Gnafaccio2 Ma se quando vi allenate voi donne continuate a guardarvi con sospetto come se da un momento all'altro… -

