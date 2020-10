Covid, in Sicilia ripresa attività in base ai contagi. Musumeci approva Ddl (Di giovedì 29 ottobre 2020) Niente estensione alle 23 della chiusura delle attività, ma una norma che dà la possibilità al governo regionale di adeguare la ripresa delle attività economiche all' andamento effettivo del contagio ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Niente estensione alle 23 della chiusura delle attività, ma una norma che dà la possibilità al governo regionale di adeguare ladelle attività economiche all' andamento effettivo delo ...

Agenzia_Ansa : #Musumeci: 'Chiusura di bar e ristoranti in Sicilia dalle 18 alle 22-23' #Covid #ANSA - TfnWeb : Covid. Lupo: la terapia intensiva è stata riorganizzata per affrontare la nuova ondata di contagi in Sicilia? Perch… - LaMaddalenaSpa : La @Regione_Sicilia ha realizzato queste infografiche Ecco cosa fare se si è positivi o contatti di positivi! 1?? C… - AnsaSicilia : Covid: Lega Pro, governo aiuti club con credito d'imposta. Ghirelli: introduzione tamponi rapidi sarebbe di grande… - giomalaponti : IN SICILIA SI ASPETTANO ANCORA I RIMBORSI DEGLI ABBONAMENTI FERROVIARI PER L’EMERGENZA COVID-19 | Comitato Pendolar… -