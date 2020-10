Covid | Iannace FI | “Bisogna intervenire se i nostri malati non trovano posto in ospedale”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Rummo è ormai oltre la sua capienza per i casi, rassicura ciò che dice il direttore Ferrante alla stampa, e cioè che si stanno creando nuovi posti: ma se oggi sanniti che hanno bisogno di cure devono essere trasferiti fuori provincia allora è il caso di convocare la conferenza dei sindaci e discuterne insieme“. E’ quanto afferma Nascenzio, coordinatore provinciale di Forza Italia, sulla situazione. “Il momento è difficilissimo e non c’è la minima intenzione di far polemica: le forze politiche in questo momento devono essere responsabili, non c’è dubbio. Proprio per questo sia come esponente politico sia come sindaco chiedo che il primo cittadino del Comune capoluogo, ci convochi, ...