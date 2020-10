Conte | l’incubo della «Fase 4» assediato dalla maggioranza

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Così non si va avanti». Questo, in sintesi, lo sfogo del premier alla fine del dibattito sul Dpcm al senato: untanto piegato da rinunciare persino alla rituale replica dopo gli interventi dei senatori. Non immaginava di trovarsi di fronte uno dei principali capigruppo di, Marcucci, Pd, pronto a chiedergli pubblicamente di «verificare se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza», reclamando «verifica e rimpasto». Ovvio che Salvini si butti sulla porta vuota e tiri: «La bocciatura al suo … Continua L'articolo, l’incubo4»proviene da il manifesto.