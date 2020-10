Bravely Default II: gli effetti del feedback (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bravely Default II, successore dei giochi di ruolo classici, riceverà cambiamenti quality-of-life grazie al feedback ricevuto dopo la demo Come abbiamo raccontato ieri, Bravely Default II ha ricevuto un feedback più che generoso da chi ha provato la demo. Ora, però, possiamo capire quali angoli verranno smussati in vista dell’uscita dell’ultimo erede spirituale dei primi Final Fantasy, previsto in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo anno. In breve, il cambiamento più sostanzioso risiede nella difficoltà del gioco, la cui curva di apprendimento verrà appianata considerevolmente da Square-Enix nel prodotto finito. Questo riassunto però è riduttivo, come potete vedere qui sotto. Il feedback di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020)II, successore dei giochi di ruolo classici, riceverà cambiamenti quality-of-life grazie alricevuto dopo la demo Come abbiamo raccontato ieri,II ha ricevuto unpiù che generoso da chi ha provato la demo. Ora, però, possiamo capire quali angoli verranno smussati in vista dell’uscita dell’ultimo erede spirituale dei primi Final Fantasy, previsto in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo anno. In breve, il cambiamento più sostanzioso risiede nella difficoltà del gioco, la cui curva di apprendimento verrà appianata considerevolmente da Square-Enix nel prodotto finito. Questo riassunto però è riduttivo, come potete vedere qui sotto. Ildi ...

sferrazzad : RT @NintendoItalia: Ti sei perso l'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase? Guardalo qui per scoprire cosa puoi preordinare, acquista… - FeyRune23 : RT @NintendoItalia: Ti sei perso l'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase? Guardalo qui per scoprire cosa puoi preordinare, acquista… - MarcoGaletto : RT @NintendoItalia: Ti sei perso l'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase? Guardalo qui per scoprire cosa puoi preordinare, acquista… - NintendoItalia : Ti sei perso l'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase? Guardalo qui per scoprire cosa puoi preordinare, acqu… - AkibaGamers : SQUARE ENIX ha svelato tutte le migliore apportate a BRAVELY DEFAULT II grazie al feedback degli utenti che hanno g… -