Biodiversità certificata | un bollino per gli apicoltori di G Vincenzi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (di Giorgio) Mentre l’Europa discute l’applicazione della strategia presentata della Commissione per arrestare la perdita di specie vegetali e animali, la World Biodiversity Association (Wba) - una onlus costituita da naturalisti, forestali e zoologi di tutto il mondo con sede operativa a Verona – presenta una nuova certificazione su base volontaria per un’apicoltura amica della biodiversità: Biodiversity Friend Beekeeping. Sono dieci comandamenti. Si va dalla moltiplicazione di siepi e boschetti all’impiego di api locali e non di ibridi commerciali, dalla cura delle malattie delle api con prodotti biologici all’uso attento dell’acqua.“Lo standard che proponiamo è anche uno strumento, verificato e certificato, da spendere con un logo nei confronti dei consumatori”, spiega Paolo Fontana, ...