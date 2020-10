Basket, Eurolega 2020/2021: vincono Zalgiris e Cska, bene anche il Real Madrid (Di giovedì 29 ottobre 2020) La sesta giornata della regular season di Eurolega 2020/2021 si è aperta stasera con i primi quattro match, uno in meno rispetto a quelli in programma visto il rinvio di Zenit-Panathinaikos causa Covid. Prosegue la marcia dello Zalgiris Kaunas in testa alla classifica: i lituani hanno avuto la meglio sui francesi dell’Asvel Villeurbanne per 74-83. Un successo decisamente più sofferto del previsto, dal momento che i transalpini avevano chiuso avanti di dieci lunghezze il primo quarto rimanendo davanti fino agli ultimi minuti. Alla fine però risulta decisivo Marius Grigonis, autore di 25 punti pesantissimi. I 18 punti di Kahudi non bastano all’Asvel. Eurolega 2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Prova a risalire la china ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) La sesta giornata della regular season disi è aperta stasera con i primi quattro match, uno in meno rispetto a quelli in programma visto il rinvio di Zenit-Panathinaikos causa Covid. Prosegue la marcia delloKaunas in testa alla classifica: i lituani hanno avuto la meglio sui francesi dell’Asvel Villeurbanne per 74-83. Un successo decisamente più sofferto del previsto, dal momento che i transalpini avevano chiuso avanti di dieci lunghezze il primo quarto rimanendo davanti fino agli ultimi minuti. Alla fine però risulta decisivo Marius Grigonis, autore di 25 punti pesantissimi. I 18 punti di Kahudi non bastano all’Asvel.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Prova a risalire la china ...

sportface2016 : #Basket #EuroLeague I risultati della serata europea e la classifica aggiornata della regular season - piccichr : @marifcinter Certo, come l’Eurolega avrebbe ucciso il basket... - FlashScoreIT : ?? #Eurolega Il programma del giovedi di Eurolega in DIRETTA! CLASSIFICHE ?? - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup Venezia si salva al supplementare, Brescia cade in casa - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup Venezia si salva al supplementare, Brescia cade in casa -