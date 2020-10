Attentato a Nizza, attacco nella cattedrale. Tre morti, una donna è stata decapitata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Attentato stamane nella cattedrale di Notre-Dame , a Nizza. Una donna è stata decapitata e altre due persone sono state uccise, di cui il guardiano 70enne , anche lui sgozzato durante l'aggressione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020)stamanedi Notre-Dame , a. Unae altre due persone sono state uccise, di cui il guardiano 70enne , anche lui sgozzato durante l'aggressione ...

TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Milo20i : RT @SkyTG24: ?? Attacco a #Nizza: l'aggressore è stato arrestato, è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il sindaco: 'Urlava Allah Akb… - Lombard5stelle : RT @vitocrimi: L'attentato di #Nizza lascia sgomenti. Ancora violenza, ancora vite umane perdute. Esprimo il mio cordoglio ai familiari del… -