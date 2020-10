App Immuni, arriva il call center per gli utenti che hanno avuto contatti con i positivi (Di giovedì 29 ottobre 2020) La novità in Gazzetta Ufficiale La novità è stata ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Ristori, tra le cui misure si istituisce la creazione di "Un ... Leggi su tech.fanpage (Di giovedì 29 ottobre 2020) La novità in Gazzetta Ufficiale La novità è stata ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Ristori, tra le cui misure si istituisce la creazione di "Un ...

Davide : Si sentono sempre più casi di persone che hanno scoperto per caso, aprendo l’app Immuni dopo settimane o mesi, di e… - MinisteroSalute : Ci sono 4 semplici gesti che ciascuno di noi può fare per prevenire il contagio: ?? indossa la mascherina ?? lava… - SkyTG24 : Immuni, nasce il call center unico nazionale per chi ha ricevuto la notifica dall'app - gestoredirete : Anche qui, mi raccomando, facciamo pure con calma. Coronavirus, per la app Immuni nasce il call center unico nazion… - digitaliafm : -