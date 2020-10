Ancora su i contagi, e di nuovo più di 200 decessi. Massimo di casi in Lombardia e Campania (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cresce senza sosta la curva dei contagi in Italia: secondo il bollettino odierno del Ministero della Sanità, i nuovi casi sono 26.831, a fronte di un nuovo record di tamponi: 201.452. 217 nelle ultime ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cresce senza sosta la curva deiin Italia: secondo il bollettino odierno del Ministero della Sanità, i nuovisono 26.831, a fronte di unrecord di tamponi: 201.452. 217 nelle ultime ...

Aumentano ancora i contagi per COVID19 in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute. Coronavirus, sale ancora il numero dei nuovi contagi in Italia. Sono oltre 31mila. Coronavirus Emilia Romagna, oltre 2mila contagi e 19 morti. Cresce ancora, anche se di poco, la curva dei contagi in Italia. Ad allarmare però è il numero delle nuove vittime: 297. Trend esponenziale decessi ora agganciato ai contagi) non induce ottimismo. Il serbatoio di potenziali contagi è ancora i…

Ultime Notizie dalla rete : Ancora contagi Ancora contagi in Sevel: "Positivi 2 operai al montaggio" Vasto Web Coronavirus, ipotesi lockdown nelle città metropolitane: si pensa alla chiusura di Milano, Napoli, Roma, Torino e Bologna

Lockdown nelle grandi città già a partire da lunedì. Da giorni ormai si parla di chiusura totale delle attività, proprio come è avvenuto in altri paesi europei ...

Coronavirus, 2.289 nuovi casi nel Lazio (altri 31.758 in Italia). Da lunedì tamponi rapidi anche dai medici di base

Crescono ancora i numeri del Covid-19 in Italia. Oggi sono 31.758 i casi positivi su 215.886 tamponi processati. Ieri erano 31.084 i contagi riscontrati, a fronte di 215.085 tamponi (una situazione pr ...

