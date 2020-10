Amici, Lorella Cuccarini verso la firma come professoressa di ballo (Di giovedì 29 ottobre 2020) A novembre tornerà Amici con la sua ventesima edizione e quest’anno, per la prima volta, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su Lorella Cuccarini, chiamata a gran voce a ricoprire il ruolo di professoressa di ballo accanto alla confermatissima Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini, secondo quanto trapelato su TvBlog, sarebbe infatti ad un passo dalla firma finale. La trasmissione di Maria De Filippi, un paio d’anni fa, ha arruolato nel ruolo di giurata del serale Heather Parisi, da secoli acerrima nemica di Lorella Cuccarini. Sarebbe un bellissimo spettacolo, quindi, se la Parisi dovesse venire richiamata per il serale a giudicare proprio i ballerini della ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 ottobre 2020) A novembre torneràcon la sua ventesima edizione e quest’anno, per la prima volta, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su, chiamata a gran voce a ricoprire il ruolo didiaccanto alla confermatissima Alessandra Celentano., secondo quanto trapelato su TvBlog, sarebbe infatti ad un passo dallafinale. La trasmissione di Maria De Filippi, un paio d’anni fa, ha arruolato nel ruolo di giurata del serale Heather Parisi, da secoli acerrima nemica di. Sarebbe un bellissimo spettacolo, quindi, se la Parisi dovesse venire richiamata per il serale a giudicare proprio i ballerini della ...

angelofavignan : RT @BITCHYFit: Amici, Lorella Cuccarini verso la firma come professoressa di ballo - lusurpateur_ : La mia timeline che si sorprende perché Maria De Filippi, un’imprenditrice televisiva, stia corteggiando Lorella Cu… - bradipo22 : MARIA PERCHÉ A NOI CHE TI SIAMO STATI SEMPRE FEDELI? PERCHÉ TRADIRCI IN MANIERA COTANTO ABERRANTE!? TI SIAMO FEDELI… - slightlymadx : Lorella Cuccarini prof di ballo ad Amici anche no Maria TI PREGO - Iperborea_ : Non Maria De Filippi che vuole Lorella Cuccarini come prof di ballo ad Amici -