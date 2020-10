Traffico Roma del 28-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianerallentato per lavori sulla via Appia tra via del Quadraro è via Al Quarto Miglio in direzione del raccordo anulare per lo stesso motivo si rallenta sulla via Pontina tra via Montedoro e via di Trigoria versofino alle 13:30 per una manifestazione in piazza bocca della verità sono possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori di sostituzione delle scale mobili nella stazione di Castro Pretorio che resta chiusa ai passeggeri ...