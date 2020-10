Stardust: primo trailer del biopic su David Bowie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Disponibile un primo trailer ufficiale di Stardust, il biopic musicale che ci riporta riportandoci indietro nel tempo fino agli anni ’70 per incontrare una giovane rock star in divenire. “Stardust” non è un film biografico nel senso più stretto del termine, ma racconta la storia della prima visita di un giovane David Bowie negli Stati Uniti nel 1971, , periodo in cui stava sviluppando l’album “Hunky Dory” e in cui ha creato il suo alter ego Ziggy Stardust. “Stardust” vede protagonista il musicista e attore Johnny Flynn (Qualcosa nell’aria, Sils Maria, Emma) come Bowie, con Marc Maron che interpreta l’addetto stampa della Mercury Records Ron ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Disponibile unufficiale di, ilmusicale che ci riporta riportandoci indietro nel tempo fino agli anni ’70 per incontrare una giovane rock star in divenire. “” non è un film biografico nel senso più stretto del termine, ma racconta la storia della prima visita di un giovanenegli Stati Uniti nel 1971, , periodo in cui stava sviluppando l’album “Hunky Dory” e in cui ha creato il suo alter ego Ziggy. “” vede protagonista il musicista e attore Johnny Flynn (Qualcosa nell’aria, Sils Maria, Emma) come, con Marc Maron che interpreta l’addetto stampa della Mercury Records Ron ...

cosmopavoni : RT @Il_Nerdastro: There's a Starman waiting in the Sky... Dopo essere stato presentato al Festival del Cinema di Roma, ecco oggi il primo T… - Il_Nerdastro : There's a Starman waiting in the Sky... Dopo essere stato presentato al Festival del Cinema di Roma, ecco oggi il p… - Think_movies : “Stardust”: Johnny Flynn è David Bowe nel Primo Trailer Ufficiale del biopic - Novizio60 : RT @rockolpoprock: David Bowie, in arrivo 'Stardust': guarda il primo trailer ufficiale del film - RoxyRosaliaR : RT @rockolpoprock: David Bowie, in arrivo 'Stardust': guarda il primo trailer ufficiale del film -