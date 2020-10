Sampdoria, Ramirez verso l’addio: il Gremio sempre più vicino. Le ultime (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia tra la Sampdoria e Gaston Ramirez: l’agente ha già incontrato il presidente Massimo Ferrero Accelerata decisiva dal Brasile per Gaston Ramirez. Il centrocampista della Sampdoria, in scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe trovato un accordo di massima con il Gremio. Secondo quanto riportato da dal giornalista Rafael Pfeiffer durante la trasmissione brasiliana Radio Craque Neto, l’agente del trequartista ha incontrato dopo pranzo il presidente Massimo Ferrero per abbassare la richiesta dei blucerchiati, fermi a 5 milioni di euro. Una volta risolto il gap economico tra le due società, Ramirez potrà finalmente firmare il suo nuovo contratto con il club sudamericano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia tra lae Gaston: l’agente ha già incontrato il presidente Massimo Ferrero Accelerata decisiva dal Brasile per Gaston. Il centrocampista della, in scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe trovato un accordo di massima con il. Secondo quanto riportato da dal giornalista Rafael Pfeiffer durante la trasmissione brasiliana Radio Craque Neto, l’agente del trequartista ha incontrato dopo pranzo il presidente Massimo Ferrero per abbassare la richiesta dei blucerchiati, fermi a 5 milioni di euro. Una volta risolto il gap economico tra le due società,potrà finalmente firmare il suo nuovo contratto con il club sudamericano. Leggi su Calcionews24.com

giovannicoviel1 : RT @BombeDiVlad: ?? #Sampdoria, #Ramirez ad un passo dal #Gremio Le ultime ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, #Ramirez ad un passo dal #Gremio Le ultime ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Cristian1903_ : @sampdoria @lorenzotonelli Qualcuno sa perché Gastón Ramírez è rimasto in panchina e non si è nemmeno unito alla partita? - calciomercatoit : ?? #Sampdoria, il #Gremio insiste per #Ramirez. Le ultime - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: in Uruguay sicuri, #Ramirez andrà via #Gremio -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ramirez Sampdoria, Ramirez verso l’addio: il Gremio sempre più vicino. Le ultime Calcio News 24 Sampdoria, Ramirez verso l’addio: il Gremio sempre più vicino. Le ultime

Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia tra la Sampdoria e Gaston Ramirez: l’agente ha già incontrato il presidente Massimo Ferrero Accelerata decisiva dal Brasile per Gaston Ramirez. Il ...

La voglia matta di sir Claudio Ranieri: riprendersi il derby con la Sampdoria

GENOVA - La vittoria della Sampdoria in Coppa Italia con la Salernitana, oltre al risultato, che consente ai blucerchiati di andare avanti nella competizione, ha dato a Ranieri qualche indicazione più ...

Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia tra la Sampdoria e Gaston Ramirez: l’agente ha già incontrato il presidente Massimo Ferrero Accelerata decisiva dal Brasile per Gaston Ramirez. Il ...GENOVA - La vittoria della Sampdoria in Coppa Italia con la Salernitana, oltre al risultato, che consente ai blucerchiati di andare avanti nella competizione, ha dato a Ranieri qualche indicazione più ...