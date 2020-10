Rissa tra immigrati al Cara di Borgo Mezzanone: nigeriano uccide a coltellate un connazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rissa tra immigrati in una baraccopoli finisce in tragedia. E’ stato arrestato dai poliziotti un nigeriano irregolare di 25 anni. Per aver accoltellato a morte un suo connazionale di 39 anni. I fatti sono avvenuti nella baraccopoli del cosiddetto Ghetto di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Dove vivono circa 1500 immigrati. Lite tra immigrati: un nigeriano uccide a coltellate un connazionale Evans Nwafor, con precedenti per lesioni, è stato fermato la scorsa notte. Con l’accusa di aver ucciso a coltellate un suo connazionale. Al termine di una lite. Gli agenti del commissariato di Manfredonia sono intervenuti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020)train una baraccopoli finisce in tragedia. E’ stato arrestato dai poliziotti unirregolare di 25 anni. Per aver accoltellato a morte un suodi 39 anni. I fatti sono avvenuti nella baraccopoli del cosiddetto Ghetto di, in provincia di Foggia. Dove vivono circa 1500. Lite tra: ununEvans Nwafor, con precedenti per lesioni, è stato fermato la scorsa notte. Con l’accusa di aver ucciso aun suo. Al termine di una lite. Gli agenti del commissariato di Manfredonia sono intervenuti ...

