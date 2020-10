Ricerca | passi in avanti sull’autismo | i probiotici ne riducono i sintomi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno studio made in Italy, pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Psychiatry indica come in bambini con autismo non affetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione per 6 mesi di(integratori alimentari a base di batteri fisiologici) possa essere efficace nel ridurre significativamente la sintomatologia autistica e in particolare irelativi alla compromissione socio-comunicativa. Inoltre, nei bambini con autismo affetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione disembra possa essere efficace nel migliorare la sintomatologia gastrointestinale complessiva, le autonomie personali e socio-comunicative e le difficoltà di elaborazione sensoriale. Lo studio, che parte dall’ipotesi di un coinvolgimento dell’asse microbiota-intestino-cervello nei disturbi ...