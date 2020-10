Raggi: «Lo stadio di Roma si farà. Vogliamo realizzarlo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Virginia Raggi, sindaco di Roma, è tornata a parlare del progetto dello stadio della Roma dopo le polemiche della giornata di ieri con la Regione che faceva presagire un ulteriore possibile slittamento per l’approvazione definitiva. «Voglio rassicurare cittadini e tifosi: lo stadio della Roma si farà. Noi Vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per Raggiungere … L'articolo Raggi: «Lo stadio di Roma si farà. Vogliamo realizzarlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Virginia, sindaco di, è tornata a parlare del progetto dellodelladopo le polemiche della giornata di ieri con la Regione che faceva presagire un ulteriore possibile slittamento per l’approvazione definitiva. «Voglio rassicurare cittadini e tifosi: lodellasi farà. Noie siamo al lavoro perungere … L'articolo: «Lodisi farà.» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CarloCalenda : “La sfida vinta” per la Raggi è aver presentato uno studio sullo stadio Flaminio. Non ci sono fondi o un piano di l… - CarloCalenda : Oggi alla Raggi sugli stadi va tutto per traverso. Prima il bluff sul Flaminio ora quello sullo stadio della Roma.… - infoitinterno : Raggi: 'Rassicuro i tifosi, lo Stadio della Roma si farà. Sappiamo bene cosa significherà per la città' - infoitinterno : Stadio Roma, Raggi: “Si farà e nessuno cerchi di bloccare quest’opera” - infoitinterno : Roma, la Raggi rassicura: 'Lo stadio si farà, nessuno blocchi quest'opera' -