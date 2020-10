Plexiglas, gel e distanze: i ristoratori si adeguano, Conte li chiude lo stesso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Ferro Dal 18 maggio, tutta la ristorazione si è adeguata ai nuovi protocolli per rimanere aperta e garantire la sicurezza ai clienti ma il governo, senza prove scientifiche sul contagio nei locali, ha deciso lo stop a queste attività fino al 24 novembre "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00": è quanto scritto sul nuovo Dpcm del 24 ottobre di cui ormai tutti conoscono i Contenuti ma soprattutto i ristoratori, la categoria più penalizzata dai nuovi provvedimenti anti-Covid. Oltre al danno la beffa Non solo, ma adesso il "consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi". Eppure, loro ce l'avevano messa tutta adeguandosi alle ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Ferro Dal 18 maggio, tutta la ristorazione si è adeguata ai nuovi protocolli per rimanere aperta e garantire la sicurezza ai clienti ma il governo, senza prove scientifiche sul contagio nei locali, ha deciso lo stop a queste attività fino al 24 novembre "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00": è quanto scritto sul nuovo Dpcm del 24 ottobre di cui ormai tutti conoscono inuti ma soprattutto i, la categoria più penalizzata dai nuovi provvedimenti anti-Covid. Oltre al danno la beffa Non solo, ma adesso il "consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi". Eppure, loro ce l'avevano messa tutta adeguandosi alle ...

