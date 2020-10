Pensione di reversibilità: che quota spetta al coniuge superstite? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alla morte del pensionato i familiari superstiti hanno diritto alla Pensione di reversibilità. Il primo beneficiario della misura è il coniuge superstite ma che quota della Pensione gli spetta? Pensione di reversibilità al coniuge Al coniuge la Pensione di reversibilità spetta sempre, anche se percepisce redditi propri, anche se ancora lavora. Se vengono superati determinati limiti di reddito la Pensione di reversibilità può ridursi ma non viene mai revocata o sospesa. In linea di massima al coniuge spetta il 60% di quanto percepito dal pensionato in vita come assegno mensile. Se c’è un ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alla morte del pensionato i familiari superstiti hanno diritto alladi reversibilità. Il primo beneficiario della misura è ilma chedellaglidi reversibilità alAlladi reversibilitàsempre, anche se percepisce redditi propri, anche se ancora lavora. Se vengono superati determinati limiti di reddito ladi reversibilità può ridursi ma non viene mai revocata o sospesa. In linea di massima alil 60% di quanto percepito dal pensionato in vita come assegno mensile. Se c’è un ...

moneypuntoit : ?? Quattordicesima pensione sulla reversibilità: quando spetta? ?? - Ehi_befree : @marradr @paolaparoletta @Corriere Non tutti abbandonano i genitori e li vedono 2 volte l'anno, mia madre è vedova… - AlvisiConci : @mpiacenonaver1 Io non faccio testo, lauta pensione di reversibilità, casa mia, mi batto per chi ha attività soprat… - NovareseVolante : @LaSoraCamilla_ In teoria nemmeno io,perchè mia madre è in pensione e prende la reversibilità del babbo,abito con l… - eloisaelos : QUANDO SI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ Per qualsiasi informazione o chiarimento contattaci ai seguent… -