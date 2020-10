Mea culpa e reazione: 100 milioni per i test rapidi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “La scelta di allentare le misure anti-contagio quest’estate non è stata sempre accompagnata da decisioni che costruissero una sufficiente risposta” al covid. Nel pieno di una seconda ondata di pandemia che sta travolgendo l’intera Europa, la Commissione europea tenta di correre ai ripari con una nuova comunicazione agli Stati membri da parte della presidente Ursula von der Leyen. Tra le nuove misure: 100 milioni di euro per acquistare test rapidi e proroga della sospensione dei dazi doganali sul materiale medico e dell’Iva sui vaccini, quando saranno disponibili. E’ chiaro che finora non si è fatto tutto il dovuto per scongiurare il dilagare dei contagi, si ammette nel testo presentato oggi.“Servono passi urgenti a livello nazionale ed europeo – scrive la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “La scelta di allentare le misure anti-contagio quest’estate non è stata sempre accompagnata da decisioni che costruissero una sufficiente risposta” al covid. Nel pieno di una seconda ondata di pandemia che sta travolgendo l’intera Europa, la Commissione europea tenta di correre ai ripari con una nuova comunicazione agli Stati membri da parte della presidente Ursula von der Leyen. Tra le nuove misure: 100di euro per acquistaree proroga della sospensione dei dazi doganali sul materiale medico e dell’Iva sui vaccini, quando saranno disponibili. E’ chiaro che finora non si è fatto tutto il dovuto per scongiurare il dilagare dei contagi, si ammette nelo presentato oggi.“Servono passi urgenti a livello nazionale ed europeo – scrive la ...

“La scelta di allentare le misure anti-contagio quest’estate non è stata sempre accompagnata da decisioni che costruissero una sufficiente risposta” al covid. Nel pieno di una seconda ondata di ...

