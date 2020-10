«Más distinguidas» | tredici assoli per una collezione di memorie

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La Ribot non si diverte più, veniva da pensare l’altra sera percorrendo la riva degli Schiavoni deserta, a Venezia, dopo l’ultimo spettacolo della Biennale danza. Sarà forse per quell’ultima immagine che ci consegnava quest’opera al nero, i corpi degli interpreti ridotti a una massa quasi informe sotto lo strato spesso di vernice rossa che aveva lentamente coperto i loro coloratissimi abiti. O l’ombra della chiusura delle sale teatrali appena preannunciata, che rendeva ultimo lo spettacolo anche in un altro senso. … Continua L'articolo «Más»,per unadiproviene da il manifesto.