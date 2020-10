La tv e la ‘sindrome Alberto Manzi’. Nei programmi è un’invasione di lavagne e gessetti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nell’epoca dei grafici, dei cartelli, della realtà aumentata e degli schermi touch screen, la televisione riscopre la cara e vecchia lavagna. E se c’è una lavagna, di conseguenza non può mancare il gessetto, in mano a conduttori ed ospiti che spiegano, illustrano, approfondiscono. Sessant’anni dopo Alberto Manzi, la tv decide di guardare al passato, affidandosi a quel lato ‘romantico’ dell’esposizione che rende tutto più naturale ed empatico. Dallo svelamento della calligrafia, al disordine visivo, passando – qualche volta- per curiosi errori di ortografia. Affezionatissima alla lavagna è certamente Serena Bortone. La giornalista la utilizzava ad Agorà e, con il ritorno dell’emergenza covid, l’ha riproposta a Oggi è un altro giorno per mostrare l’incremento ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nell’epoca dei grafici, dei cartelli, della realtà aumentata e degli schermi touch screen, la televisione riscopre la cara e vecchia lavagna. E se c’è una lavagna, di conseguenza non può mancare il gessetto, in mano a conduttori ed ospiti che spiegano, illustrano, approfondiscono. Sessant’anni dopoManzi, la tv decide di guardare al passato, affidandosi a quel lato ‘romantico’ dell’esposizione che rende tutto più naturale ed empatico. Dallo svelamento della calligrafia, al disordine visivo, passando – qualche volta- per curiosi errori di ortografia. Affezionatissima alla lavagna è certamente Serena Bortone. La giornalista la utilizzava ad Agorà e, con il ritorno dell’emergenza covid, l’ha riproposta a Oggi è un altro giorno per mostrare l’incremento ...

