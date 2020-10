James Bond: No Time to Die sarà disponibile per lo streaming? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) James Bond: No Time to Die sarà disponibile per lo streaming? Da sempre 007 è un prodotto cinematografico, ma la pandemia a cambiato di molto i piani di molte case cinematografiche, che hanno puntato sulla TV streaming per le uscite dei loro film. Sarà così anche per 007 No Time to Die? Il film è stato ora rimandato per ben due volte per garantire a più persone la possibilità di vederlo nei cinema. Ma la pandemia non si è fermata con la conseguenza che, in molte nazioni le sale cinematografiche sono state nuovamente chiuse. James Bond: No Time To DieAll’inizio di questa settimana, ci sono state segnalazioni su No Time to Die, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 ottobre 2020): Noto Die saràper lo? Da sempre 007 è un prodotto cinematografico, ma la pandemia a cambiato di molto i piani di molte case cinematografiche, che hanno puntato sulla TVper le uscite dei loro film. Sarà così anche per 007 Noto Die? Il film è stato ora rimandato per ben due volte per garantire a più persone la possibilità di vederlo nei cinema. Ma la pandemia non si è fermata con la conseguenza che, in molte nazioni le sale cinematografiche sono state nuovamente chiuse.: NoTo DieAll’inizio di questa settimana, ci sono state segnalazioni su Noto Die, ...

