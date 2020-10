I giudici all'attacco sull'immigrazione. Salvini alla sbarra pure per Open Arms (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano Zurlo Per il leghista non solo la Gregoretti: l'udienza a Palermo il 12 dicembre Dopo la Gregoretti, ecco la Open Arms. Matteo Salvini se la deve vedere per la seconda volta con l'accusa, pesantissima e probabilmente unica nell'Occidente, di sequestro di persona. Ogni nave un procedimento, nato da un'autorizzazione a procedere del Parlamento, e un nugolo di polemiche. Dunque, il gip Lorenzo Jannelli ha fissato l'udienza preliminare per il 12 dicembre e così la Sicilia diventa nelle prossime settimane il crocevia della politica giudiziaria italiana. Il calendario è fittissimo: a Catania il giudice, che vuole ricostruire i fatti nella loro interezza, ha convocato per il 20 novembre il premier Giuseppe Conte e gli ex ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta, per il 4 dicembre poi Luciana Lamorgese, che ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano Zurlo Per il leghista non solo la Gregoretti: l'udienza a Palermo il 12 dicembre Dopo la Gregoretti, ecco la. Matteose la deve vedere per la seconda volta con l'accusa, pesantissima e probabilmente unica nell'Occidente, di sequestro di persona. Ogni nave un procedimento, nato da un'autorizzazione a procedere del Parlamento, e un nugolo di polemiche. Dunque, il gip Lorenzo Jannelli ha fissato l'udienza preliminare per il 12 dicembre e così la Sicilia diventa nelle prossime settimane il crocevia della politica giudiziaria italiana. Il calendario è fittissimo: a Catania il giudice, che vuole ricostruire i fatti nella loro interezza, ha convocato per il 20 novembre il premier Giuseppe Conte e gli ex ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta, per il 4 dicembre poi Luciana Lamorgese, che ...

Ultime Notizie dalla rete : giudici all I giudici all'attacco sull'immigrazione. Salvini alla sbarra pure per Open Arms il Giornale Pirelli: Corte Ue respinge ricorso su cartello Prysmian. La società: “Nessun impatto”

I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso di Pirelli sul cartello che ha coinvolto l’ex controllata Prysmian – La società: “Nessun impatto economico, già effettuati gli accantonamenti”. La ...

I giudici all'attacco sull'immigrazione. Salvini alla sbarra pure per Open Arms

Dopo la Gregoretti, ecco la Open Arms. Matteo Salvini se la deve vedere per la seconda volta con l'accusa, pesantissima e probabilmente unica nell'Occidente, di sequestro di persona. Ogni nave un proc ...

I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso di Pirelli sul cartello che ha coinvolto l’ex controllata Prysmian – La società: “Nessun impatto economico, già effettuati gli accantonamenti”. La ...Dopo la Gregoretti, ecco la Open Arms. Matteo Salvini se la deve vedere per la seconda volta con l'accusa, pesantissima e probabilmente unica nell'Occidente, di sequestro di persona. Ogni nave un proc ...