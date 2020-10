I calciatori più seguiti: CR7 al top, Ibra e Dybala sul podio della Serie A (Di mercoledì 28 ottobre 2020) calciatori più seguiti– IQUII Sport ha pubblicato il report, aggiornato mensilmente, dei calciatori più seguiti sui social network: “The European Football Player” Report. L’analisi prende in considerazione i giocatori dei cinque campionati principali: Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A. I calciatori sono stati classificati in base al numero di follower sui propri … L'articolo I calciatori più seguiti: CR7 al top, Ibra e Dybala sul podio della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020)più– IQUII Sport ha pubblicato il report, aggiornato mensilmente, deipiùsui social network: “The European Football Player” Report. L’analisi prende in considerazione i giocatori dei cinque campionati principali: Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League eA. Isono stati classificati in base al numero di follower sui propri … L'articolo Ipiù: CR7 al top,sulA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

