GF Vip, Elisabetta Gregoraci non sa che Flavio Briatore e Stefano Coletti si sono “incontrati”: il retroscena (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano Coletti è il famoso “Rio” al quale Elisabetta Gregoraci dedica i famosi “colpetti” nella Casa del Grande Fratello Vip? Il pilota potrebbe essere il destinatario dei pensieri dell’ex moglie di Flavio Briatore ma, probabilmente non lo sapremo adesso. Le chicche di gossip di Chi però, hanno lanciato il nuovo pettegolezzo. GF Vip, Elisabetta Gregoraci... L'articolo GF Vip, Elisabetta Gregoraci non sa che Flavio Briatore e Stefano Coletti si sono “incontrati”: il retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è il famoso “Rio” al qualededica i famosi “colpetti” nella Casa del Grande Fratello Vip? Il pilota potrebbe essere il destinatario dei pensieri dell’ex moglie dima, probabilmente non lo sapremo adesso. Le chicche di gossip di Chi però, hanno lanciato il nuovo pettegolezzo. GF Vip,... L'articolo GF Vip,non sa chesi“incontrati”: ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

