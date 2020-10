F1, Carlos Sainz: “Bello andare in Italia per la terza volta in stagione. Non girare di venerdì sarà un test interessante” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mancano ormai cinque gare alla conclusione del Mondiale di Formula 1 2020 e dell’avventura di Carlos Sainz in McLaren. Lo spagnolo, prossimo pilota Ferrari nel 2021 al fianco di Charles Leclerc, si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul fantastico circuito di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare una gara di Formula 1 per la prima volta dal 2006, quando il tedesco Michael Schumacher ebbe la meglio con la Ferrari al termine di un bellissimo duello per la vittoria contro la Renault di un altro iberico, Fernando Alonso. Di seguito le dichiarazioni di Carlos Sainz in vista del round imolese riportate dal sito ufficiale McLaren. “Veniamo via dal Portogallo dopo aver conquistato buoni punti che sono fondamentali per entrambi i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mancano ormai cinque gare alla conclusione del Mondiale di Formula 1 2020 e dell’avventura diin McLaren. Lo spagnolo, prossimo pilota Ferrari nel 2021 al fianco di Charles Leclerc, si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul fantastico circuito di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare una gara di Formula 1 per la primadal 2006, quando il tedesco Michael Schumacher ebbe la meglio con la Ferrari al termine di un bellissimo duello per la vittoria contro la Renault di un altro iberico, Fernando Alonso. Di seguito le dichiarazioni diin vista del round imolese riportate dal sito ufficiale McLaren. “Veniamo via dal Portogallo dopo aver conquistato buoni punti che sono fondamentali per entrambi i ...

C’è grande soddisfazione in casa Ferrari per le ultime prestazioni di Carlos Sainz, il prescelto come successore del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel per la prossima stagione. In ...

Il video qui sotto, pubblicato da Carlos Sainz su twitter, ci mostra l'incredibile primo giro del pilota spagnolo della McLaren in Portogallo.

