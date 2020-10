Eurotour per la prima volta a Cipro. C`è Lorenzo Gagli

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L`European Tour sbarca per la, dove si svolgeranno in sequenza due tornei, l`Aphrodite Hills Cyprus Open (29 ottobre-1 novembre) e l`Aphrodite Hills Cyprus Showdown (5-8 novembre) entrambi sullo stesso percorso dell`Aphrodite Hills Resort, a Paphos, città risalente ai tempi del neolitico in una zona dedicata al culto della dea Afrodite. A, cinquantesimo paese che ospita un evento del massimo circuito continentale, sarà in campo un solo azzurro,, 35enne di Bagno a Ripoli (FI), tre top ten quest`anno e un titolo sul Challenge Tour (Kenya Open, 2018), amante di calcio e musica.Nel field otto vincitori stagionali: gli spagnoli Pablo Larrazabal e Jorge Campillo, il finlandese Sami Valimaki, i francesi Joel Stalter e Romain Langasque, il ...