Decreto Ristori | i codici Ateco delle attività che hanno diritto agli indennizzi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo ha dato il via libera alda 5,4 miliardi, nel tentativo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm in materia di contrasto al Covid-19. Proprietari di ristoranti, bar e pasticcerie, gestori di discoteche e sale giochi, ma anche lavoratori dello spettacolo, dello sport, stagionali, prestatori d’opera e intermittenti colpiti dalla stretta sulle attività prevista con l’ultimo Dpcm in vigore fino al 24 novembre chiedono tempi stretti e risarcimenti veloci. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha assicuratoentro metà novembre per le attività che sono state chiuse. Il premier Conte ha confermato in aula alla Camera che i risarcimenti a fondo perduto arriveranno con una “erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre, ...