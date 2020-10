Crotone, due membri dello staff positivi al coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due membri dello staff del Crotone, ma esterni al gruppo squadra, sono risultati positivi al coronavirus in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato martedì. Sono entrambi asintomatici e già in isolamento, questo il comunicato diramato dai calabresi: “Due membri dello staff, esterni al gruppo squadra, sono risultati positivi al Covid-19 nei test effettuati nella giornata di ieri. Entrambi i componenti dello staff rossoblù sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare. Contemporaneamente sono già state attivate tutte le procedure previste dall’autorità sanitaria competente”. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Duedel, ma esterni al gruppo squadra, sono risultatialin seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato martedì. Sono entrambi asintomatici e già in isolamento, questo il comunicato diramato dai calabresi: “Due, esterni al gruppo squadra, sono risultatial Covid-19 nei test effettuati nella giornata di ieri. Entrambi i componentirossoblù sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare. Contemporaneamente sono già state attivate tutte le procedure previste dall’autorità sanitaria competente”.

ZZiliani : Devono saperlo tutti. Quando la #Juve fatica a battere piccoli club come Crotone e Verona (giocando addirittura peg… - ZZiliani : Sconsolante. Se vuoi trovare un commento che stigmatizzi gli insulti e le minacce di #Paratici a due arbitri (Fourn… - sportface2016 : #Crotone, due membri dello staff positivi al #coronavirus - ReneJoaquin2001 : RT @kamarmanyani: Io comunque non mi aspettavo niente contro al Barcellona da una squadra che nelle due precedenti partite ha pareggiato co… - kamarmanyani : Io comunque non mi aspettavo niente contro al Barcellona da una squadra che nelle due precedenti partite ha pareggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone due FC Crotone: due membri dello staff positivi al Covid CrotoneNews Crotone, due membri dello staff positivi al Coronavirus

CROTONE – Il contagio da Coronavirus colpisce l’Fc Crotone. «Il Football Club Crotone – si legge in una nota del club calabrese – comunica che due membri dello staff, esterni al gruppo squadra, sono ...

Verona, la 'maratona' costa caro: due gli infortunati

Ivan Juric, infatti, ha perso per infortunio due pedine che contro i lagunari erano partite dal 1', Davide Faraoni e Kevin Ruegg. Un problema al polpaccio sinistro ha tolto di mezzo l’ex Crotone al 26 ...

CROTONE – Il contagio da Coronavirus colpisce l’Fc Crotone. «Il Football Club Crotone – si legge in una nota del club calabrese – comunica che due membri dello staff, esterni al gruppo squadra, sono ...Ivan Juric, infatti, ha perso per infortunio due pedine che contro i lagunari erano partite dal 1', Davide Faraoni e Kevin Ruegg. Un problema al polpaccio sinistro ha tolto di mezzo l’ex Crotone al 26 ...